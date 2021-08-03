إصابة شخصين جراء انفجار سيارة غربي ألمانيا

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة الألمانية مساء أمس الاثنين إصابة شخصين حالة أحدهما خطرة جراء انفجار سيارة في مدينة هورت غربي البلاد.

وصرح متحدث باسم الشرطة بأن انفجارا وقع في إحدى السيارات بدون سبب معروف حتى الآن، الأمر الذي أدى إلى إلحاق ضرر بسيارة أخرى، ولم يتمكن المتحدث من الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن الحادثة، مشيرا إلى البدء في التحقيقات.

وأوضح المتحدث أن الشخص الذي وقعت له إصابة خطرة موجود في المستشفى وأن الشخص الآخر تلقى علاجا طبيا.

وأظهرت صور سيارات على جانب الطريق وقد غطتها رغوات إطفاء الحرائق.

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