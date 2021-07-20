انتعاش النفط مع سعي السوق لاستغلال نزول الأسعار

المصدر: رويترز

انتعشت العقود الآجلة للنفط الخام أمس الثلاثاء، إذ تنافس المشاركون في السوق للاستفادة من أدنى مستوى في شهرين الذي سجله النفط في الجلسة السابقة.

دفعت عمليات البيع أول أمس الاثنين، والتي كانت مدفوعة بمخاوف تبدد الطلب وسط تزايد وتيرة الإصابات بكوفيد-19، النفط للانخفاض بنحو سبعة بالمئة وأضر بأصول أخرى مرتفعة المخاطر. وتراجعت سوق النفط أيضا على خلفية أنباء توصل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، إلى اتفاق لزيادة الإمدادات في الأشهر المقبلة.

وارتفع خام برنت 73 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 69.35 دولار للبرميل عند التسوية بعد أن نزل 6.8 بالمئة أول أمس. وانخفض خام القياس العالمي من أكثر من 77 دولارا في أوائل يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2018.

وأنهى الخام الأمريكي الجلسة على زيادة بلغت دولارا أو 1.5 بالمئة إلى 67.42 دولار للبرميل بعد أن لامس أمس مستوى 65.21 دولار. وانخفض العقد 7.5 بالمئة أول أمس.

ومع ذلك، لا تزال السوق متشككة في استمرار زيادة الأسعار.

وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط "في ظل الوضع الحالي، من الصعب أن نرى عودة الأسعار دون السيطرة على المخاوف المرتبطة بالفيروس مرة أخرى... من الواضح أن السوق قلقة حيال توقعات الطلب".

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