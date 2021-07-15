إجراء عملية جراحية طارئة محتملة للرئيس البرازيلي

المصدر: د ب أ

قالت السلطات البرازيلية إنه تم نقل الرئيس جايير بولسونارو إلى مدينة ساو باولو لإجراء عملية جراحية طارئة محتملة.

وتم نقل بولسونارو بسيارة إسعاف من المستشفى العسكري في برازيليا إلى قاعدة جوية، وفقا لما أظهرته لقطات من التليفزيون البرازيلي أمس الأربعاء.

وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي للرئاسة أنه تم تشخيص إصابته على أنها انسداد معوي.

وقرر الطبيب المعالج للرئيس نقله إلى ساو باولو، حيث سيخضع لمزيد من الفحوصات لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء جراحة عاجلة.

وذكر بيان أولي أن بولسونارو (66 عاما) نقل إلى المستشفى في برازيليا صباح أمس الأربعاء لمعرفة سبب الفواق المستمر الذي يعاني منه بناء على نصيحة فريقه الطبي.

وكان من المفترض أصلا أن يبقى قيد الملاحظة في المستشفى أو في المنزل لمدة تتراوح بين 24 و 48 ساعة، وفقا لما جاء في البيان السابق الذي قال إنه يتمتع بصحة جيدة.

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