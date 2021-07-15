النفط ينزل 2% بفعل تباطؤ الطلب

المصدر: رويترز

نزلت أسعار النفط أمس الأربعاء ما يزيد على اثنين بالمئة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن الطلب تباطأ قليلا في الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار الخام إلى مستويات لم تسجلها منذ نحو ثلاث سنوات، لكنها تتقلب في الآونة الأخيرة بفعل مخاوف بشأن ارتفاع الإمدادات.

وسجل خام برنت عند التسوية انخفاضا 1.73 دولار للبرميل أو ما يعادل 2.26 بالمئة إلى 74.76 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.12 دولار أو ما يعادل 2.82 بالمئة إلى 73.13 دولار للبرميل.

واتسعت علاوة خام برنت إلى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لأعلى مستوى منذ السادس من يوليو وفقا لبيانات رفينيتيف أيكون. ونزل الخام القياسي الأمريكي بشكل أكثر حدة بسبب مخاوف الطلب.

ونزل الخام القياسي أكثر بعد بيانات حكومية أمريكية أظهرت انخفاض الطلب الضمني على البنزين بشكل كبير الأسبوع الماضي. وبينما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام انخفضت أكثر من المتوقع، في ثامن سحب أسبوعي على التوالي، لكن السحب طغى عليه تباطؤ الطلب على البنزين.

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