بالفيديو.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب بين ولايتي كاليفورنيا ونيفادا

المصدر: د ب أ

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر المنطقة الواقعة بين ولايتي كاليفورنيا ونيفادا غربي الولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس الخميس.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع الساعة 2249 من مساء أمس الخميس بتوقيت غرينتش في منطقة تبعد 402 كيلومتر شرق سان فرانسيسكو وجنوب بحيرة تاهو وعلى عمق 8ر9 كيلو متر.

وأضافت الهيئة أنه وقع بعد الزلزال العشرات من الهزات الارتدادية، 5 منها على الأقل قوتها 4 درجات أو أكثر.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات.

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