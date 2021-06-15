التزام مبهم بزيادة الإنفاق لقادة "الناتو"

المصدر: د ب أ

أعربت الدول الـ 30 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن التزام مبهم بزيادة الإنفاق، وذلك في قمة عقدت في بروكسل أمس الاثنين، لكنهم لم يحددوا بعد كم سينفقون لتعزيز قدرتهم على الردع وميزانية الدفاع، وهو عنصر مهم لإصلاح حلف الدفاع المشترك الذي تأسس منذ 72 عاما.

وفي بيان مشترك، قال القادة إن طموحهم المشترك "يتطلب قدرا كافيا من التعهيد من خلال الإنفاق الدفاعي الوطني والتمويل المشترك".

وأوضح البيان "نتفق على زيادة هذا التعهيد، بما في ذلك، التمويل الضروري المشترك لحلف الناتو يبدأ في 2023، مع الأخذ في الاعتبار الاستدامة والقدرة على تحمل التكلفة والمساءلة".

وأضاف البيان أن المتطلبات المحددة للتمويل الإضافي حتى العام 2030، سيتم تحديدها العام المقبل.

ورحب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بهذه الخطوة، لكنه دعا إلى المزيد، قائلا "كل هذا يعني تقاسم أكثر عدالة للأعباء داخل الحلف، ويجب أن نحافظ على هذا الزخم للقيام بالمزيد معا".

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