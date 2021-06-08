زلزال بقوة 4.1 درجة قبالة سواحل جنوب تركيا

المصدر: د ب ا

وقع زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، أمس الاثنين، قبالة سواحل قضاء "داتشه" في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا.

وأفاد بيان صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 19:00 بتوقيت تركيا (16:00 بتوقيت غرينتش)، وعلى عمق 97ر18 كلم، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأشار البيان إلى أن مركز الزلزال على بعد 60ر37 كلم عن ساحل "داتشه" في بحر إيجه.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية. وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في العام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.

كما وقع في نهاية أكتوبر الماضي زلزال بقوة 6ر6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا، وإصابة 1034 آخرين.

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