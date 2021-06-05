مقتل مرشح انتخابي في المكسيك قبل ساعات من بدء التصويت

المصدر: د ب أ

قتل مرشح انتخابي آخر قبل الانتخابات البلدية والبرلمانية في المكسيك، وذلك قبل ساعات من بدء التصويت.

وذكرت صحيفة ميلينيو اليوم السبت أن رينيه توفار، قتل بالرصاص فى ولاية فيراكروز شرقي البلاد.

وكان السياسي المحلي المنتمي لحزب حركة المواطنين (موفيمينتو سيودادانو) يرشح نفسه لمنصب عمدة بلدة كازونس دي هيريرا.

وكتب الزعيم المحلي للحزب سيرجيو جيل رولان على تويتر: "ندين هذه الجريمة المروعة لمرشحنا". وأضاف: "ندعو الحكومة إلى القيام بعملها وضمان السلام والأمن".

ويتاح أكثر من 20 ألف منصب للمنافسة أمام مرشحين في الانتخابات التي تجرى غدا الأحد، حيث سيصوت المواطنون لاختيار 15 من حكام المكسيك الـ 31 وجميع البرلمانات، بالإضافة إلى العديد من المناصب المحلية والإقليمية.

وقد قتل عشرات المرشحين، فضلا عن أقاربهم وموظفيهم، في الفترة التي سبقت الانتخابات، وغالبا على أيدي جماعات إجرامية أو خصوم سياسيين.

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