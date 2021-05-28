بلجيكا تسحب سفيرها لدى سول بعد اعتداء زوجته على موظفة في متجر

المصدر: رويترز

سيغادر سفير بلجيكا لدى كوريا الجنوبية منصبه في غضون الأسابيع المقبلة بعدما اعتدت زوجته على موظفة في متجر للملابس في واقعة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم الجمعة إن الوزيرة صوفي فيلمس قررت إنهاء انتداب السفير بيتر ليكويه هذا الصيف بعد ثلاثة أعوام قضاها في منصبه.

وأظهر مقطع سجلته كاميرات المراقبة الأمنية زوجة السفير شيانغ شيويه تشيو وهي تصفع عاملة في متجر بالعاصمة سول كانت تحاول منعها من التعرض لزميلتها في التاسع من أبريل نيسان.

وشكت الزميلة في أن زوجة السفير كانت تحاول مغادرة المتجر ومعها قطعة ملابس لم تدفع ثمنها.

وذكرت وزارة الخارجية البلجيكية أن شيانغ التقت مع الموظفة للاعتذار لها عن "سلوكها غير المقبول" وتعاونت مع الشرطة، مضيفة أنه تم رفع الحصانة الدبلوماسية عنها بطلب من شرطة كوريا الجنوبية.

وقالت الوزارة إن ليكويه خدم بلده بإخلاص وأشرف على زيارة رسمية ناجحة في 2019.

وأضافت "لكن أصبح من الجلي أن الوضع الراهن لا يسمح له بمواصلة أداء دوره".

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