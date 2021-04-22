صفعت عاملة متجر.. غضب في كوريا الجنوبية من زوجة السفير البلجيكي

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

قالت شرطة كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، إنها استجوبت زوجة السفير البلجيكي بيتر ليسكوهير بعد تلقيها شكوى بشأن اعتداء على أحد العاملين في متجر لبيع الملابس.

وأظهرت لقطات التقطتها كاميرا المراقبة امرأة تصفع عاملة متجر حاولت منعها من الاقتراب من زميلة لها اشتبهت في أن زوجة السفير كانت تحاول مغادرة المحل بقطعة ملابس لم تدفع ثمنها.

صفعت عاملة متجر.. غضب في كوريا الجنوبية من زوجة السفير البلجيكيhttps://t.co/z1wHjM57CN#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/VVACkviwX9 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 22, 2021

انتشر مقطع الفيديو الخاص بالحادثة في 9 أبريل على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار رد فعل غاضب من بعض الكوريين الجنوبيين الذين طالبوا السفارة البلجيكية بالاعتذار، وفق وكالة "رويترز الإنجليزية".

كما أظهرت اللقطات شيانغ شيويه تشيو، زوجة السفير وهي تتحدث مع ضابطي شرطة في مكان الحادث.

ولم تتمكن الشرطة من التواصل مع تشيو، بسبب وجودها في المستشفى.

ولم تتمكن رويترز من تحديد المستشفى والوصول إلى زوجة السفير للتعليق على الحادث.

وقال ضابط شرطة في مركز للشرطة في يونجسان، وهي منطقة بالعاصمة حيث تقع السفارة والمتجر، إن "الشرطة التي تم إرسالها إلى مكان الحادث تعرفت عليها على أنها زوجة السفير البلجيكي".

"لقد طلبنا حضورها إلى قسم الشرطة، لكن السفارة البلجيكية في سيول أخبرتنا بأنها في المستشفى، ورفضت متحدثة باسم وزارة الخارجية البلجيكية التعليق."

وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية لرويترز إنها حثت السفارة البلجيكية على التعاون في هذا الشأن وأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بناء على مزيد من التحقيقات التي تجريها الشرطة.

وأعرب بعض الكوريين الجنوبيين عن إحباطهم مما وصفوه بامتيازات غير عادلة للدبلوماسيين وعائلاتهم.

وقال لي هيون كو (32 عاما) وهو أحد المواطنين الكوريين لرويترز "أعتقد أن الحصانة الدبلوماسية مهمة ويجب احترامها لكن بالنظر إلى أن الحادث يتعلق بأسرة السفير، يجب على السفير تقديم اعتذار رسمي."