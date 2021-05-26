استقالة أصغر برلماني تشيكي بسبب مزاعم بالتحرش الجنسي

المصدر: د ب أ

استقال أصغر مشرع في جمهورية التشيك من منصبه بعد أن اتهمته عدة نساء بالتحرش الجنسي.

وقال دومينيك فيري ( 24 عاما) أمس الثلاثاء إنه لن يخوض الانتخابات القادمة المقررة في أوائل أكتوبر.

ونفى فيري هذه الادعاءات وقال إنه سيدافع عن نفسه في المحكمة.

وكان فيري يعد نجما صاعدا في الكتلة التشيكية المحافظة، التي شكلت تحالف سبولو (معا) الانتخابي.

وقدمت عدة شابات ادعاءات ضد فيري في مقال نشرته صحيفتا "دينيك إن" و"آلارم".

وتبحث الشرطة الاتهامات الواردة في التقرير وستقرر في الأيام القادمة ما إذا كان بإمكانها فتح تحقيق.

وأصبح فيري أصغر عضو في البرلمان في تاريخ جمهورية التشيك عندما انتخب في العام 2017.

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