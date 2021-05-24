تطويق برلمان ساموا مع زيادة الاضطرابات بسبب الانتخابات

المصدر: د ب أ

حاصرت الشرطة في دولة ساموا برلمان البلاد اليوم الاثنين، حيث كان من المقرر أن تؤدي فيه أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء اليمين الدستورية.

وأنزلقت الدولة الواقعة في المحيط الهادئ في مأزق انتخابي منذ أن توجه الناخبون لصناديق الاقتراع في 9 أبريل، حيث أعلن حزب "فاتواتوا إيل أتوا ساموا أو تاسي" (فاست) فوزه على حزب حماية حقوق الإنسان (إتش أر بي بي).

وسيكون الفوز هو أول تغيير للحكومة منذ العام 1982، وستكون فيامي نعومي ماتافا أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في ساموا.

وبموجب دستور ساموا، يجب أن ينعقد البرلمان في غضون 45 يوما من الانتخابات، ويعتبر اليوم الاثنين هو آخر يوم في تلك المدة حتى يكون ذلك ممكنا.

ومع ذلك، تم استبعاد نواب وأنصار حزب (فاست) من البرلمان واستدعوا الشرطة لتطبيق القانون، حسبما ذكرت صحيفة ساموان أوبزرفر.

وألغى رئيس دولة ساموا، تويمالاليفانو فاليتوا سوالوفي الثاني، فتح الدورة البرلمانية يوم أمس الأحد "حتى يحين الوقت الذي سيتم الإعلان عنه ولأسباب سأعلنها في الوقت المناسب"، حسب ما جاء في الأمر الذي أصدره.

وألغت محكمة خلال جلسة استماع عاجلة قرار سوالوفي، قبل أن يعلن رئيس البرلمان ليوبيبي توليافوا فافيس أن البرلمان لن ينعقد حتى يصدر سوالوفي إعلانًا جديدًا.

وفي 17 مايو، تم الطعن على نتيجة الانتخابات، التي جرت في ابريل، أمام المحكمة، مع الحكم برفض إجراء انتخابات ثانية وتأكيد فوز حزب (فاست) بأغلبية 26 مقعدا مقابل 25 مقعدًا.

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