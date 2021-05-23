روسيا البيضاء تجبر طائرة متجهة إلى ليتوانيا على الهبوط وسط إدانات دولية

المصدر: رويترز

أمر رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو بإرغام طائرة تابعة لشركة رايان إير، كانت في طريقها من اليونان إلى ليتوانيا، بالهبوط في منسك اليوم الأحد حيث تم اعتقال ناشط معارض كان على متنها، مما فجر موجة من الإدانات الدولية.

وحثت ليتوانيا، عضو الاتحاد الأوروبي، التكتل وحلف شمال الأطلسي على الرد، في حين طلبت ألمانيا توضيحا عاجلا ووصف رئيس وزراء بولندا ما جرى بأنه "عمل بغيض من أعمال إرهاب الدولة".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن ما قامت به روسيا البيضاء "غير مقبول على الإطلاق".

وكانت الطائرة، المتجهة من أثينا إلى فيلنيوس، على وشك دخول أجواء ليتوانيا عندما غيرت اتجاهها ورافقتها طائرة حربية إلى منسك، عاصمة روسيا البيضاء، بعد تقارير عن وجود متفجرات على متنها، حسب متتبع لرحلات الطيران عبر الإنترنت ووكالة أنباء بيلتا الرسمية.

واقتاد مسؤولو إنفاذ القانون في روسيا البيضاء الناشط رومان بروتاسيفيتش (26 عاما) من الطائرة وتم احتجازه. وبروتاسيفيتش مدرج على قائمة المطلوبين بعد احتجاجات واسعة جرت العام الماضي عقب الانتخابات الرئاسية التي أُعلن فوز لوكاشينكو فيها وشكا المعارضون من أنها شهدت تزويرا.

وذكرت وكالة بيلتا أن لوكاشينكو شخصيا هو الذي أمر طائرة حربية بمرافقة طائرة الركاب وهي من طراز بوينج إلى منسك. وقالت إنه لم يُعثر على متفجرات على متنها.

والدولتان الجارتان، ليتوانيا وروسيا البيضاء، من الأعضاء السابقين في الاتحاد السوفيتي السابق. وفي حين أن ليتوانيا حاليا عضو في الاتحاد الأوروبي فإن روسيا البيضاء ظلت حليفا تقليديا لروسيا الاتحادية.

ودعا الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا إلى رد دولي.

وقال "أدعو حلفاء الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى الرد الفوري على التهديد الذي مثله نظام روسيا البيضاء على الطيران المدني الدولي. على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فورية حتى لا يتكرر ما جرى".

وقالت أستا سكايسجيريت، مستشارة الرئاسة الليتوانية، إنه يبدو أن عملية إجبار الطائرة، التي كان على متنها نحو 170 شخصا من 12 دولة، على الهبوط أمر مخطط لها سلفا.

وأضافت أن أجهزة مخابرات روسيا البيضاء كانت تعرف من على متن الطائرة التي أُرغمت على الهبوط بمساعدة طائرة مقاتلة طراز ميج-29.

وأوضحت أن بروتاسيفيتش كان يعيش في فيلنيوس منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت شركة رايان إير إن روسيا البيضاء أبلغت طاقم الطائرة بوجود تهديد أمني محتمل على متنها وأصدرت لهم تعليمات بتحويل مسارها إلى أقرب مطار في منسك.

وأضافت الشركة أن الطائرة هبطت بسلام وجرى إنزال الركاب وأجرت السلطات المحلية التفتيش الأمني.

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