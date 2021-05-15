المصدر: د ب أ

تم حل الحكومة الانتقالية في مالي، أمس الجمعة، وأعلن الأمين العام لمكتب الرئاسة، كاليلو دومبيا، عن حل الحكومة في خطاب تلفزيوني في المساء دون إبداء الأسباب.

وقال دومبيا إن الرئيس المؤقت باه نداو أكد رئيس الوزراء مختار عوان بمرسوم وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.

وكان قد تم حل المجلس العسكري الذي أطاح العام الماضي بالرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا في شهر يناير الماضي.

وتحت ضغط من التحالف الإقليمي بغرب إفريقيا (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) "إيكواس"، تم تشكيل حكومة انتقالية في وقت لاحق بقيادة وزير الدفاع السابق نداو.

وعانت مالي من عدم الاستقرار والإرهاب لعدة سنوات. وتم نشر بعثة للأمم المتحدة هناك للمساعدة على تحقيق الاستقرار في البلاد.

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