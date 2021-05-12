تحركات مصرية أمريكية لاستعادة الهدوء في غزة والقدس

المصدر: د ب أ

أعلن البيت الأبيض ليل الثلاثاء/الأربعاء عن تحركات أمريكية مصرية لاستعادة الهدوء في قطاع غزة.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تباحث مع مسؤولين في الحكومة المصرية بشأن الوضع في غزة والقدس، وناقشا اتخاذ خطوات لاستعادة الهدوء خلال الأيام المقبلة واتفقا على الإبقاء الاتصال بشكل وثيق.

كما تحدث سوليفان مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات.

ونقل سوليفان تشجيع الولايات المتحدة للخطوات الرامية إلى استعادة الهدوء المستدام. واتفقا على مواصلة البقاء على اتصال وثيق".

جاءت هذه التطورات على خلفية مواجهات عنيفة بين مئات الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في غزة والمسجد الأقصى شرق القدس.

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