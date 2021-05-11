إصابة 4 أشخاص جراء انفجار بمصنع للمواد الكيميائية باليابان

المصدر: د ب أ

ذكر تقرير إعلامي ياباني أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا في انفجار وقع بمصنع للمواد الكيميائية في شمال شرقي اليابان صباح اليوم الثلاثاء.

ووقع الانفجار في مدينة أيواكي، جنوب محطة فوكوشيما دايتشى للطاقة النووية، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

وأظهرت لقطات فيديو بثتها الهيئة، دخانا يتصاعد من مصنع إنتاج المواد الكيميائية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو أن 18 شخصا كانوا يعملون فى المصنع وربما كان هناك بعض الزوار هناك وقت الانفجار.

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