رئيسة تنزانيا تظهر بكمامة متخلية عن سياسة سلفها الراحل المثيرة للجدل

المصدر: رويترز

شددت الرئيسة التنزانية الجديدة سامية حسن اليوم الجمعة على أهمية الكمامات في مكافحة كوفيد-19 متخلية عن سياسة سلفها الراحل المثيرة للجدل الذي شكك في فيروس كورونا.

وتولت سامية الرئاسة في مارس بعد وفاة جون ماجوفولي الذي حث مواطنيه على تجنب الكمامات واستنكر اللقاحات باعتبارها مؤامرة غربية مخيبا بذلك آمال منظمة الصحة العالمية.

وفي الشهر الماضي شكلت سامية لجنة لبحث ما إذا كان يجب على تنزانيا التي توقفت في عهد ماجوفولي عن نشر بيانات فيروس كورونا أن تسلك طريق باقي دول العالم في مواجهة الجائحة.

ووضعت رئيسة تنزانيا كمامة اليوم الجمعة خلال حديثها مع مجموعة من كبار السن في العاصمة التجارية دار السلام كما وضع كبار المسؤولين الحكوميين والأمنيين برفقتها كمامات.

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