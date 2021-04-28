بالفيديو.. زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب ولاية آسام الهندية
ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا شدته 6.4 درجة ضرب ولاية آسام الهندية اليوم الأربعاء.
وذكر المركز أن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلومترا، عند التقاء خط عرض 83ر26 درجة شمالا و39ر92 درجة شرقا.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا، لكن بعض الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر انهيار بعض المباني جزئياً.
بالفيديو.. زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب ولاية #آسام الهنديةhttps://t.co/iNXRkScRkV#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/qgQfOqu9rX— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 28, 2021