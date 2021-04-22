شاهد.. الهروب الكبير من نيودلهي قبل "الإغلاق"

المصدر: البيان الإلكتروني

احتشد عشرات الآلاف من العمال في محطة أناند فيهار في العاصمة الهندية لركوب الحافلات والعودة إلى ولاياتهم الأصلية، بعد الإعلان عن إغلاق جديد لمدة أسبوع بسبب تفشي كوفيد-19 في نيودلهي.

وأدت القيود القاسية، التي فرضتها السلطات العام الماضي لاحتواء تفشي الفيروس التاجي، إلى تعطيل الملايين من أصحاب المهن اليومية من الفقراء خاصة، وفر العديد منهم من المدن إلى قراهم سيرًا على الأقدام ومات بعضهم على الطريق، وفق "يورونيوز".

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