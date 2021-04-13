إعادة انتخاب باتريس تالون رئيساً لبنين

المصدر: رويترز

أظهرت نتائج أولية اليوم الثلاثاء إعادة انتخاب رئيس بنين باتريس تالون بعد حصوله على 86 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى من انتخابات قاطعتها بعض أحزاب المعارضة.

وأظهرت بيانات مفوضية الانتخابات أن نسبة المشاركة في انتخابات الأحد بلغت نحو 50.17 في المئة.

وشاب العنف الانتخابات بسبب الاعتراض على قرار تالون (62 عاما) الترشح لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، واتهامات من خصومه بأنه قوض مكانة بنين كواحدة من الديمقراطيات المستقرة في إفريقيا.

وانتشرت الاحتجاجات العنيفة في عدة مدن في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 مليونا قبل الانتخابات، بينما دعا ائتلاف أحزاب المعارضة أنصاره للبقاء في منازلهم.

واعتبر تالون، قطب زراعة القطن، النمو الاقتصادي القوي لبنين تحت قيادته أحد الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى السعي لولاية أخرى.

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