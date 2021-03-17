مقتل 11 جندياً في هجوم إرهابي بمالي

المصدر: رويترز

قال الجيش في مالي أمس الثلاثاء إن 11 جنديا قتلوا كما فقد 11 آخرون عندما نصب إرهابيون كمينا لدوريتهم في الصحراء بشمال البلاد.

وقال الجيش في بيان إن 14 جنديا أصيبوا، ثمانية منهم في حالة خطرة، في هجوم بمنطقة جاو بشمال البلاد أول أمس الاثنين.

وأضاف أن سبعة إرهابيون قتلوا في تبادل لإطلاق النار فيما بعد.

وصعد الإرهابيون هجماتهم في شمال ووسط مالي في السنوات الأخيرة. وكثيرون منهم مرتبطون بتنظيمي القاعدة أو داعش.

وكان الارهابيون قد استولوا على صحراء شمال مالي في العام 2012 قبل أن تطردهم قوات تقودها فرنسا في العام التالي.

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