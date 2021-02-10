استمرار ارتفاع الذهب لليوم الثالث على التوالي

المصدر: د ب أ

واصلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي أمس الثلاثاء لتصل الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ أسبوع.

استفاد المعدن الأصفر من ضعف أداء أسواق الأسهم وتراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى. في الوقت نفسه تشير التقارير إلى حدوث تقدم على صعيد المفاوضات بين الإدارة الأمريكية والكونغرس بشأن حزمة إجراءات تحفيز الاقتصاد الأمريكي الجديدة.

وتراجع مؤشر قيمة العملة الأمريكية أمس إلى 50ر90 نقطة بانخفاض قدره 5ر0 نقطة تقريبا عن مستواه أول أمس، في ظل التفاؤل بتمرير حزمة التحفيز الاقتصادي بقيمة 9ر1 تريليون دولار.

وارتفع سعر الذهب أمس بمقدار 3ر3 دولار؛ أي بنسبة 2ر0% إلى 50ر1837 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل، وهو أفضل مستوى له منذ أول فبراير الحالي.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 170ر0 دولار؛ أي بنسبة 6ر0% إلى 402ر27 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بنسبة 5ر1% دولار إلى 7200ر3 دولار للرطل تسليم مارس المقبل.

من ناحية أخرى، كشف الأعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي عن اقتراح لتقديم منحة نقدية بقيمة 1400 دولار لكل أمريكي لا يزيد دخله السنوي على 75 ألف دولار ولكل زوجين لا يزيد دخلهما السنوي على 150 ألف دولار.

ولم يختلف مستوى الدخل المقترح عن المستوى الذي كان موجودا في حزمة التحفيز السابقة، ولكن يمكن إنهاء البرنامج الجديد بوتيرة أسرع من البرنامج السابق، مع استبعاد الأفراد الذين يصل دخلهم إلى 100 ألف دولار والزوجين اللذين يزيد دخلهما على 200 ألف دولار.

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