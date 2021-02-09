ولاية جورجيا تفتح تحقيقاً في جهود ترامب لتغيير نتيجة الانتخابات

المصدر: رويترز

قال مسؤول بمكتب سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية لرويترز إن المكتب فتح تحقيقا رسميا في جهود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتغيير نتائج الانتخابات في الولاية العام 2020.

جاء التحقيق بعد تسجيل مكالمة هاتفية لترامب في الثاني من يناير ضغط خلالها على سكرتير الولاية براد رافينسبرجر لتغيير نتائج انتخابات الولاية بناء على مزاعم كاذبة بشأن تزوير أصوات الناخبين.

وقال والتر جونز، المتحدث باسم مكتب سكرتير الولاية "يحقق مكتب سكرتير الولاية في الشكاوى التي يتلقاها"، ووصف التحقيق بأنه "إداري لتقصي الحقائق".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز