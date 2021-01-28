بريطانيا.. اعتقال شخص بعد إرسال طرد مشبوه إلى مصنع ينتج لقاحات كوفيد-19

المصدر: رويترز

قالت الشركة التي تدير مصنعا في ويلز لإنتاج لقاح شركة أسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا إن المصنع أخلي جزئيا اليوم بعد تسلم عبوة مشبوهة.

وقالت الشركة مشيرة إلى مصنعها في ويلز "تلقى وكهارت يو.كيه في ريكسهام هذا الصباح عبوة مشبوهة مرسلة للموقع. تم على الفور إبلاغ جميع الجهات المعنية للتعامل مع الواقعة".

وأضافت الشركة "بناء على توصية الخبراء أخلينا الموقع جزئيا انتظارا للتحقيق".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في وقت سابق اليوم أنه تم إرسال وحدة لتفكيك القنابل تابعة للشرطة إلى المصنع.

وقالت الشرطة المحلية في بيان "نتعامل في الوقت الراهن مع الواقعة في منطقة ريكسهام الصناعية" ونصحت الناس بالابتعاد عن المنطقة.

ويوفر مصنع وكهارت يو.كيه مرحلة التصنيع الأخيرة للقاح أسترا زينيكا وهي التعبئة والتغليف.

ووافقت أسترا زينيكا على إمداد بريطانيا بمئة مليون جرعة من اللقاح الذي طورته جامعة أوكسفورد.

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