نائب بريطاني: مكان ترامب في غوانتانامو

المصدر: البيان الإلكتروني

اقترح البرلماني البريطاني المحافظ سايمون هور إرسال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى معتقل خليج غوانتانامو على خلفية اقتحام أنصاره مبني الكونغرس الأمريكي، الليلة الماضية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال هور: "لقد حرّض على العصيان، لست متأكداً من وجود ملعب للغولف في غوانتانامو، ولكن هذا هو المكان الذي يجب أن يتجه إليه".

من جانبه، أشاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بالكونغرس لاجتماعه مجدداً من أجل المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، حتى بعد ما حدث من فوضى وعنف. وكتب على موقع «تويتر»: «بعث هذا برسالة مهمة مفادها أن أفعال أقلية عنيفة لا يمكن أن تغير الإرادة الديمقراطية للشعب الأمريكي».

ودعا السفير الأمريكي لدى بريطانيا وودي جونسون إلى محاكمة مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكونغرس، وكتب على «تويتر»: «مثلكم، شاهدت المشاهد المروعة من واشنطن بقلق وحزن عميقين. يجب محاكمة الذين شاركوا وانخرطوا في أعمال إجرامية بأقسى ما ينص عليه قانوننا"، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الاوسط".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز