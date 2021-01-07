بيل كلينتون: اقتحام الكابيتول "اعتداء غير مسبوق"

المصدر: أ ف ب

ندّد الرئيس الأمريكي الأسبق الديمقراطي بيل كلينتون باقتحام عدد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مقرّ الكونغرس في واشنطن أمس الأربعاء، معتبراً ما حصل "اعتداءً غير مسبوق" على المؤسسات الأمريكية.

وقال كلينتون في بيان "لقد واجهنا اليوم اعتداءً غير مسبوق على الكابيتول وعلى دستورنا وعلى بلدنا"، معتبراً أنّ هذا الهجوم غذّته "أربع سنوات من السياسات المسمومة" والتضليل المتعمّد.

وأضاف أنّ "الفتيل أشعله دونالد ترامب وأشدّ الداعمين له حماسة، وكثيرون منهم في الكونغرس، بهدف إلغاء نتائج الانتخابات التي خسرها".

وما زال ترامب يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام الديمقراطي جو بايدن الذي سيتسلم مفاتيح البيت الأبيض في 20 الجاري.

واقتحم أنصار لترامب مبنى الكابيتول أمس الأربعاء ودارت مواجهات بينهم وقوات الأمن وعطلوا جلسة عقدها الكونغرس للمصادقة على فوز بايدن بالرئاسة.

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