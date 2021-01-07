بيلوسي: الكونغرس سيعود للانعقاد للمصادقة على فوز بايدن

المصدر: رويترز

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء إن أعضاء المجلس سيستأنفون حصر أصوات المجمع الانتخابي لتأكيد نتيجة انتخابات الرئاسة، التي أجريت في نوفمبر، بمجرد تأمين مبنى الكونغرس بعدما اقتحم مثيرو شغب مؤيديون لترامب المبنى.

وأضافت أن ذلك القرار اتخذ بعد مشاورات مع زعماء الكونغرس الآخرين واتصالات مع وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة العدل ومايك بنس نائب الرئيس.

وقالت في بيان "ربما لا تزال الليلة طويلة لكننا نأمل في جدول أعمال أصغر، غير إننا سننجز هدفنا".

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