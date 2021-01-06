ترامب يلقي اليوم خطاباً أمام أنصاره في تجمّع "أنقذوا أمريكا"

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أنّه سيلقي خطاباً في واشنطن اليوم الأربعاء أمام أنصاره، الذين دعاهم للتظاهر احتجاجاً على جلسة يعقدها الكونغرس في اليوم نفسه للمصادقة رسمياً على هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "سأتّحدث في تجمّع أنقذوا أمريكا اليوم في إيلليبس في الساعة 11 بالتوقيت الشرقي (16:00 ت غ)".

ودعا ترامب أنصاره إلى "المجيء باكراً" إلى ساحة إيلليبس الواقعة جنوب البيت الأبيض، مبدياً ثقته بأن "حشوداً ضخمة" ستشارك في هذه التظاهرة.

وعلى الرّغم من مرور أكثر من شهرين على الانتخابات، لا يزال الرئيس الجمهوري الذي تنتهي ولايته بعد أسبوعين يرفض الإقرار بهزيمته أمام خصمه الديمقراطي، متذرّعاً بأنّ الانتخابات "سرقت" منه بواسطة عمليات تزوير كثيرة فشل في تقديم أيّ دليل على حصول أيّ منها.

وفشل ترامب في إقناع المحاكم والمسؤولين عن سير الانتخابات في الولايات بمزاعمه هذه، لكنّه نجح في أن يزرع الشكّ في عقول قسم من أنصاره الجمهوريين.

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