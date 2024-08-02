الإمارات: العنف المتصاعد في المنطقة يهدد الأمن والسلم الدوليين

المصدر: (أبوظبي - وام)

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شددت الإمارات على أهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، مؤكدة ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتعزيز الاستجابة الإنسانية للأزمة في قطاع غزة وحماية أرواح المدنيين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكن، بحث خلاله التطورات الخطيرة في المنطقة، وسبل وقف كافة أشكال التصعيد، وتعزيز المساعي المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.

كما تطرق سموه خلال الاتصال إلى أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لتعزيز الاستجابة الإنسانية للأزمة المتفاقمة في القطاع، وحماية أرواح كافة المدنيين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، والعمل بوتيرة متسارعة لتخفيف المعاناة الإنسانية للمدنيين في غزة. إلى ذلك تسارعت التطورات في المنطقة بشكل لافت على أكثر من صعيد.

ففيما أعلنت إسرائيل مقتل محمد الضيف، قائد كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، واستعدادها لكافة السيناريوهات، تصاعدت المخاوف الدولية، التي عبرت عنها أغلبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، من أن يؤدي الواقع الراهن إلى تدهور خطير للأوضاع، ووصولها إلى نقطة التصعيد الشامل.

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