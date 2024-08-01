الإمارات تؤكد أهمية إنهاء التطرف والعنف المتصاعد في المنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

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شددت دولة الإمارات على أهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، مؤكدة ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتعزيز الاستجابة الإنسانية للأزمة في قطاع غزة وحماية أرواح المدنيين.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط، وسبل وقف كافة أشكال التصعيد، وتعزيز المساعي المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.

كما تطرق سموه خلال الاتصال، إلى أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لتعزيز الاستجابة الإنسانية للأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وحماية أرواح كافة المدنيين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، والعمل بوتيرة متسارعة لتخفيف المعاناة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة. وتناول الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في السودان وتداعياتها الإنسانية.

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