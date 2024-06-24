البحرين وإيران تتفقان على بدء محادثات لاستئناف العلاقات

المصدر: بنا

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عقد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، والدكتور علي باقري كني، وزير الخارجية المكلف في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اجتماعاً ثنائياً في طهران أمس.

واتفق الطرفان في هذا اللقاء على إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما.



وقالت وكالة أنباء البحرين: " في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما يربط بينهما من روابط الدين والجوار والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة؛ عقد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، والدكتور علي باقري كني، وزير الخارجية المكلف في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اجتماعاً ثنائياً في طهران، أمس الأحد، وذلك بمناسبة زيارة وزير الخارجية البحريني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بدعوة من الوزير الإيراني للمشاركة في اجتماع حوار التعاون الآسيوي، واتفق الطرفان في هذا اللقاء على إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما".

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