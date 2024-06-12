وصول نحو 1.5 مليون حاج إلى السعودية

المصدر: د ب أ

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أعلنت المملكة العربية السعودية "الثلاثاء" أنها استقبلت ما يزيد على 1.5 مليون حاجّ خلال موسم الحج لهذا العام عبر جميع منافذ المملكة ، وذلك حتى نهاية يوم 10 يونيو الجاري.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، في بيان، أن "عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ1.4 مليون حاج، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 59.2 ألف حاج، و4.7 ألف حاج عبر المنافذ البحرية".

وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

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