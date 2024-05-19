السعودية : خادم الحرمين الشريفين يجري فحوصات طبية في العيادات الملكية

المصدر: واس

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أعلن الديوان الملكي السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سيجري فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.

وجاء في "بيان من الديوان الملكي السعودي": " تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة وألماً في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته".

وكان الملك سلمان دخل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة يوم 24 أبريل لإجراء "فحوصات روتينية" وغادر في نفس اليوم بعد استكمال الفحوصات.

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