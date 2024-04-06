استقالة الحكومة الكويتية عقب الانتخابات البرلمانية

المصدر: د ب أ

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قدمت الحكومة الكويتية استقالتها، اليوم السبت، عقب الانتخابات البرلمانية، التي أجريت الخميس الماضي وذلك تطبيقا لحكم المادة 57 من الدستور والتي تنص على تشكيل حكومة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي قبل استقالته اليوم على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من أبريل الجاري.

وأجريت الانتخابات البرلمانية الخميس حيث أعلنت وزارة الإعلام الكويتية أن نسبة التصويت في انتخابات مجلس الأمة 2024 في جميع الدوائر بلغت 1ر62 % .

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