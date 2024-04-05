نسبة الإقبال على الانتخابات البرلمانية الكويتية تتجاوز 50%

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة الإعلام الكويتية أن نسبة الإقبال على الانتخابات البرلمانية، التي أجريت أمس لاختيار 50 عضواً لمجلس الأمة، بلغت 50.08 في المئة بحلول الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينتش). ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع عند منتصف الليل.

والانتخابات هي الرابعة منذ ديسمبر 2020، وهي الأولى بعد تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح مقاليد الحكم أميراً للبلاد في نهاية العام الماضي.

وتوقع نصار الخالدي، رئيس شركة مجموعة قياس للاستشارات السياسية والاستراتيجية، أن تتجاوز نسبة المشاركة 65 في المئة بنهاية التصويت.

وقال الخالدي: «المواطنون مؤمنون بالديمقراطية»، مشيداً بإجراءات تنظيم التصويت وبالإقبال الكبير من الناخبين.

ويتنافس 200 مرشح على أصوات الناخبين البالغ عددهم نحو 835 ألفاً لاختيار 50 عضواً.

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاء، ووفقاً لنظام الصوت الواحد، الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتتم عملية الاقتراع في يوم واحد من 12 ظهراً حتى 12 بعد منتصف الليل.

وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.

وقام رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح بجولة على بعض اللجان الانتخابية.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية إشادته بمشاركة المواطنين ومصافحته رجال الأمن المشاركين في تأمين العملية الانتخابية.

وقال تلفزيون الكويت إن رئيس الوزراء أشاد بالسير المحكم والتنظيم الجيد لعملية الاقتراع.

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