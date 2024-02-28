وزير الخارجية الأمريكي يشكر الإمارات على المساعدات السخية التي قدمتها لسكان غزة

المصدر: د ب أ

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تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، حيث عبر الوزير الأمريكي عن شكره لسموه على المساعدات الإنسانية السخية التي قدمتها الإمارات لسكان غزة، وأكد أهمية الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في غزة بشكل طارئ وتجنب اتساع رقعة النزاع.

وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر ، تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه، فقد شدد الوزير بلينكن، على التزام الولايات المتحدة المتواصل بتحقيق السلام الدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل.

كما ناقش الوزيران أهمية إنهاء الصراع في السودان دون وقوع مزيد من الأضرار واسعة النطاق في صفوف المدنيين، وأكدا الالتزام المشترك بتحقيق المزيد من الأمن والازدهار في المنطقة، وشددا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات.

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