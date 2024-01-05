غوتيريش يرحب بتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: د ب أ

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رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتبادل 230 أسير حرب أوكراني مقابل 248 أسير حرب روسي، في أكبر عملية تبادل أسرى خلال الصراع الممتد لما يقرب من عامين، وفقا لما قالته المتحدثة باسم الأمين العام "الخميس".

ونقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة عن ستيفاني تريمبلاي، المتحدثة باسم جوتيريش، قولها إن الأمين العام "يشيد بجهود كلا الطرفين والوساطة التي قدمتها الإمارات والتي ساهمت في هذا التطور الإيجابي".

وأضافت: "يأمل الأمين العام أن يتبع هذه الخطوة المهمة عمليات تبادل إضافية لأسرى الحرب وجهود أخرى لخفض التصعيد".



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