الديوان الأميري الكويتي: الحالة الصحية للشيخ نواف الأحمد مستقرة وعلى الجميع تحري الدقة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

صرح الشيخ محمد عبد الله الصباح وزير شؤون الديوان الأميري بأن حالة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الصحية مستقرة ولايزال يتلقى العلاج اللازم.

وأهاب الديوان الأميري إلى تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير الكويت من مصادرها الرسمية مبتهلين إلى الله أن يمنّ على أمير البلاد بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، قال إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، قد دخل المستشفى صباح هذا اليوم إثر وعكة صحية طارئة ألمت به لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وأن الحالة الصحية للأمير مستقرة ولله الحمد، سائلين المولى عز وجل أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه.

يذكر أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من مواليد 25 يونيو 1937. أصبح أميراً لدولة الكويت يوم 29 سبتمبر 2020، ليصبح الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال. وهو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق. كما تقلد الشيخ نواف مناصب سياسية ووزارية عدة، بداية من عمله محافظا لحولي منذ عام 1962 ولستة عشر عاما، ثم وزيراً للداخلية عام 1978، ووزيراً للدفاع عام 1988.

اقرأ ايضاَ:

أمير الكويت يدخل المستشفى بسبب وعكة صحية

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز