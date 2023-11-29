أمير الكويت يدخل المستشفى بسبب وعكة صحية

المصدر: رويترز

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ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى اليوم الأربعاء، بسبب وعكة صحية طارئة وأن حالته مستقرة.

ونقلت الوكالة عن وزير الديوان الأميري القول إن "سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وإن الحالة الصحية لسموه مستقرة ولله الحمد.. سائلين المولى أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه".

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