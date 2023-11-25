تعرُّض شركة طيران الخليج البحرينية لاختراق بياناتها

المصدر: بنا

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أعلنت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، أنها تعرَّضت لاختراق بياناتها من خلال استهداف لنظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بها في 24 نوفمبر 2023.

وأوضحت الشركة أنه نتيجة لهذا الاختراق غير المصرح به، قد تكون بعض المعلومات من البريد الإلكتروني الخاص بالشركة وقاعدة بيانات عملائها تعرضت للاختراق، مؤكدةً أنه تم تفعيل خطط الطوارئ اللازمة على الفور لاحتواء الحادث.

وشددت على أن عملياتها وأنظمتها الحيوية لم تتأثر، وهي قائمة تماماً دون أي انقطاع في جداول رحلاتها، مبينةً أنه تم إخطار الجهات المعنية، والعمل جارٍ بالتنسيق معها للتحقيق في الأمر بشكل دقيق.

وأكدت أنها تأخذ مسائل الأمن السيبراني على محمل الجد، معربةً عن أسفها لأي إزعاج قد يسببه هذا الحادث لعملائها الكرام.

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