وزير الخارجية السعودي: الصين أولى محطات جولتنا الهادفة لتحقيق السلام في غزة

المصدر: رويترز

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أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الوزارة ستبدأ جولة وزارية مشتركة من الصين غدا الاثنين.

وأوضح في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية الرسمية الليلة الماضية أن هذه أولى الخطوات التنفيذية لقرارات القمة المشتركة في الرياض التي تهدف إلى إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام في غزة.

من جانب آخر، شدّد وزير الخارجية السعودي على أهميّة تأمين الممرات الإنسانية العاجلة في غزة وذلك خلال لقائه الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل على هامش حوار المنامة 2023.

وناقش الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها حيث جدد بن فرحان "رفض المملكة استمرار التصعيد العسكري والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين مؤكدا أهمية وقف التصعيد والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس".

وشدد الوزير على أهمية تأمين الممرات الإنسانية العاجلة لإغاثة الأطفال والنساء والمدنيين في غزة مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف أمام "كل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة".

وفي إطار متصل قال وزير الخارجية السعودي إن وزراء من دول عربية وإسلامية سيزورون الصين غدا الاثنين في أول محطة ضمن جولة تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف الأمير فيصل على هامش مؤتمر في البحرين في تعليقات نشرتها وزارة الخارجية على منصة التواصل الاجتماعي إكس يوم الجمعة إن الجولة ستكون الخطوة الأولى في تنفيذ القرارات التي تم التوصل إليها في القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض هذا الشهر.

وقال الوزير "المحطة الأولى ستكون في الصين وسننتقل بعدها إلى عدد من العواصم لإيصال رسالة واضحة أن لا بد من وقف لإطلاق النار فورا ولا بد من إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى غزة فورا كذلك".

وأضاف "لا بد أن نعمل لإنهاء هذه الأزمة وإنهاء هذه الحرب التي تشن على غزة في أسرع وقت".

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