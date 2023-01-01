السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مصر

المصدر: د ب أ

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أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في محافظة الإسماعيلية "شمال شرق القاهرة" يوم الجمعة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة للهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية بمصر، والذي تسبب في وفاة وجرح عددٍ من العناصر الأمنية، وفقا لما ذكرته وكالة "واس" السعودية اليوم "الأحد".

وعبّرت الوزارة عن وقوف المملكة وتضامنها مع الشقيقة مصر قيادةً وحكومة وشعباً في هذا المصاب، مقدمةً خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ولمصر وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار.

وكانت تقارير قد أفادت "الجمعة" بأن قوات الأمن المصرية تصدت لمحاولة استهداف قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين بمحافظة الإسماعيلية ومقتل أحد المهاجمين.

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