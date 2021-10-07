تدمير مسيّرة حوثية ملغومة استهدفت مطار أبها السعودي

المصدر: رويترز

ذكر التلفزيون الرسمي السعودي نقلا عن التحالف، الذي تقوده السعودية في اليمن، أن التحالف اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغومة استهدفت مطار أبها الدولي أمس الأربعاء.

وذكر التحالف أن شظايا الطائرة المسيرة سقطت في المحيط الداخلي للمطار، مضيفا أن أربعة عاملين أصيبوا فضلا عن تهشم بعض الواجهات الزجاجية.

وقال التلفزيون إن حركة الملاحة في المطار عادت إلى طبيعتها بعد توقفها لفترة وجيزة.

وألقى التحالف باللوم في الهجوم على ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مؤكدا أن استهداف المدنيين "جريمة حرب".

وأضاف التحالف أنه سيتخذ إجراءات لتحييد مصادر التهديد التي استخدمت في الهجوم.

كانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد ذكرت أمس الأربعاء على حسابها بموقع تويتر أن التحالف دمر ثلاثة زوارق مفخخة بمحافظة الحديدة اليمنية كانت مجهزة لتنفيذ هجمات وشيكة ضد المملكة.

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