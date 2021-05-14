السعودية.. اشتراطات جديدة لعودة الشيشة في المقاهي

المصدر: واس

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية عن صدور إجراءات واشتراطات صحية جديدة للسماح بعودة الشيشة والمعسل في المقاهي الحاصلة على الرخص والتصاريح من البلدية لهذا النوع من الأنشطة، وذلك ابتداء من 17 من مايو 2021.

وأفادت الوزارة بأن الإجراءات والاشتراطات الصحية اشتملت على عودة تقديم الشيشة والمعسلات في المقاهي شريطة أن يكون جميع العاملين الموجودين في المقهى محصَّنين (محصَّن بجرعتين أو محصَّن بجرعة واحدة أو محصَّن متعافٍ) وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا.

وأضافت أنه في حال رغبة المنشأة بوجود العامل غير المحصَّن في المقهى فيتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز مدة سحب العينة فيها سبعة أيام على حساب المنشأة في الشهر الأول بعد التطبيق، ولا يسمح بعد تاريخ 1442/11/5هـ بوجود العاملين غير المحصَّنين في المقهى، بالإضافة إلى اقتصار دخول العملاء المحصَّنين (محصَّن بجرعتين أو محصَّن بجرعة واحدة أو محصَّن متعافٍ) وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا، كما يُمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام ويجب اقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

واشترطت ترتيب الطاولات المتوفرة للاستخدام من قبل العملاء داخل أماكن تقديم خدمة الشيشة والمعسل بالمقهى بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة (لا يُعدَّ وجود الفواصل والحواجز كفاصل بين قاعتين مختلفتين ويحتم وجود فصل تام بين القاعات)، وفي حال تعذر تطبيق مسافة التباعد (3 أمتار) يجب منع تقديم الشيشة والمعسل بالمقهى.

وتضمَّنت الإجراءات أنه يتعين على المقاهي التي لا تتوفر فيها طاولات لتقديم خدمة الشيشة والمعسل إذا كانت مصمَّمة على شكل جلسات أرضية مفصولة بحواجز بحيث لا يمكن تعديلها فإنه يتم تعطيل جلسة بين كل جلستين لضمان التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف بين العملاء في الجلستين المختلفتين، بجانب وضع علامات أرضية توضح أماكن الجلوس بما يضمن مسافة لا تقل عن متر ونصف من حدود الجلسة الخارجية بين الجلسات المتجاورة.

وأكدت الإجراءات الاقتصار على تقديم الشيشة والمعسل ذات الاستخدام الواحد والتخلص منها مباشرة بعد الاستخدام، كما يجب ألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة الواحدة أو الجلسة عن خمسة أشخاص حتى ولو كانوا من عائلة واحدة أو أصدقاء، مع عدم استخدام الشيشة إلا لشخص واحد فقط ولا تعطى لشخص آخر في اليوم نفسه.

وشدّدت على اتباع الإجراءات الوقائية العامة لمن يحضر الشيشة أو الأدوات الخاصة بها مثل الخرطوم، مضيفة أنه يجب تطبيق مبدأ التباعد الجسدي؛ لترك مسافة متر ونصف، ووضع ملصقات أرضية عند دورات المياه أو منطقة الحساب، مع الالتزام بلبس الكمامة في أثناء التنقل وعند منطقة الحساب وتقليل التنقل في أرجاء المقهى.

وأوضحت أنه يمنع على مقدمي الخدمة استخدام الشيشة قبل إعطائها العميل بغرض التجربة والتأكّد من جودتها، كما يجب تزويد المحلات بكاميرات مراقبة CCTV عند المداخل والجلسات الخارجية والداخلية وتقديم التسجيلات في حال طُلِبَت من قبل الجهات الرقابية، مع وضع ملصقات تحذيرية على الطاولات والمداخل توضح خطورة التدخين في نقل كوفيد-19، كما يجري اتباع الإرشادات العامة الأخرى الواردة في إجراءات المطاعم والمقاهي.

كما تؤكد الوزارة على أهمية عدم تقديم الخدمة إلا من قبل المحلات المرخَّصة بتقديم منتجات التبغ مع الالتزام بجميع الاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية الوقائية.

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