"التحالف" يدمّر ورشاً حوثية لتجميع الصواريخ في صنعاء

المصدر: د ب أ

قال التلفزيون الرسمي السعودي، إن تحالف دعم الشرعية في اليمن دمر ورشا تابعة للحوثيين في صنعاء لتجميع الصواريخ الباليستية وتلغيم الطائرات المسيرة.

وذكرت قناة "الإخبارية" التلفزيونية السعودية مساء أمس الأحد أن "عملية الاستهداف تهدف لتحييد وتدمير مصادر الهجوم الوشيك وحماية المدنيين"، مشيرة إلى أن "العمليات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

ونشر التحالف مقاطع فيديو لعملية تدمير مخزن طائرات مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء.

وكان التحالف، أعلن عن تدمير منظومة دفاع جوي معاد تابعة للميليشيات الحوثية في جبهة مأرب.

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