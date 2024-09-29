إسرائيل تنشر صوراً من عملية اغتيال حسن نصر الله

المصدر: د ب أ

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نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم، صوراً تُظهر طائرات مقاتلة طراز «إف-15 إي» من السرب رقم 69، التابع لسلاح الجو الإسرائيلي، وهي تقلع من قاعدة «حتسريم» الجوية لتنفيذ عملية اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله في بيروت أمس.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن طائراته المقاتلة ألقت عشرات من القنابل الخارقة للتحصينات على مقر حزب الله، تحت الأرض في ضاحية بيروت الجنوبية، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» اليوم.

وبحسب محلل استشهدت به صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن طائرات «إف 15»، كانت مجهزة بما لا يقل عن 152 ألف رطل ذخيرة، مع نظام توجيه دقيق أمريكي الصنع، يتم تثبيته على القنابل.

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