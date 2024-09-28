الصحة اللبنانية: عدد الوفيات في ارتفاع مستمر

المصدر: د ب أ

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أعلنت السلطات الصحية اللبنانية، اليوم السبت، أن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية في لبنان في ارتفاع مستمر.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية، أنه في الفترة بين 16 سبتمبر الجاري و27 من الشهر ذاته، بلغت حصيلة القتلى 1030 من بينهم 56 امرأة و87 طفلا، أما عدد الجرحى فقد بلغ نحو 6300.

وبالنسبة إلى حصيلة القتلى والجرحى للهجوم الشديد الذي استهدف ضاحية بيروت أمس الجمعة، أفادت بيانات الوزارة بأن 11 شخصا قتلوا فيما أصيب 108 آخرون.

وكان حزب الله أكد مقتل حسن نصر الله في غارة إسرائيلية جوية بضاحية بيروت الجنوبية أمس الجمعة.

وأشارت الوزارة إلى أن الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء القتال بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في 8 أكتوبر الماضي، قتلت 1640 شخصا من بينهم 104 أطفال و194 امرأة، وبلغ عدد الجرحى 8408 .

وأشارت السلطات اللبنانية إلى أن أعداد الضحايا ستستمر في الارتفاع، حيث لا يزال هناك الكثير من الأشخاص تحت الأنقاض، وفي عداد المفقودين.

وفي الوقت نفسه، يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجماته على لبنان.



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