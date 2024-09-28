41 ألفاً و586 قتيلاً حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لغزة

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 41 ألفاً و586 قتيلاً، إلى جانب أكثر من 96 ألفاً و210 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: «ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 52 شهيداً و118 مصاباً خلال الـ48 ساعة الماضية».

وأضافت أنه في «اليوم الـ358 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

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