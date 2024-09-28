الجيش الإسرائيلي يعلن رسمياً مقتل حسن نصر الله

المصدر: رويترز

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أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وذلك بعدما تضاربت الأنباء، أمس، حول مصير نصر الله، عقب استهداف الجيش الإسرائيلي مقر القيادة المركزية للحزب بالضاحية الجنوبية في بيروت.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أوردت، في وقت سابق، أنه ليس مؤكداً ما إذا كان نصر الله داخل مقر القيادة المركزي لحظة القصف أم لا.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن معلومات الاستخبارات أكدت أن نصر الله كان في المقر المستهدف لكن مصيره مجهول، مشيرةً إلى أن الجيش الإسرائيلي يتحقق من مصيره.

واستهدفت الضربات الإسرائيلية حزب الله بعد وقت قصير من تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة هجمات إسرائيل على حزب الله، وذلك في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، وسط تلاشي الآمال في التوصل إلى وقف لإطلاق النار يمكنه أن يحول دون اندلاع حرب إقليمية شاملة.

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