انتهاء مهمة التحالف الدولي ضد «داعش» في العراق سبتمبر 2025

المصدر: د ب أ

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أكد بيان عراقي - أمريكي مشترك، أمس، انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق خلال موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر عام 2025.

وأوضح بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع»، مساء أمس، أنه «تم الاتفاق على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف في العراق خلال الـ12 شهراً القادمة، وفي موعد أقصاه نهاية سبتمبر 2025».

وحسب البيان، فإن العراق قدَّم الشكر إلى التحالف الدولي على الدعم والمساندة التي قدمها للقوات الأمنية العراقية لمواجهة هذا التهديد المشترك، وتأمين هزيمة داعش على الأرض في العراق، وفي مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية التي وقفت مع العراق في ظروف صعبة.

كما ثمن التحالف «دور العراق والتضحيات الكبيرة التي قدمتها كل القوات الأمنية العراقية في محاربة هذا التنظيم الإرهابي الذي شكل تهديداً للعالم أجمع»، مؤكداً «ضرورة مواصلة كل الجهود لضمان عدم عودة التهديد من هذا التنظيم الإرهابي بأي شكل من الأشكال».

وذكر التحالف الدولي أنه «يتطلع إلى تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، حيث تسعى الدولتان إلى تعزيز المساعدة الأمنية والتعاون على أساس الاحترام المتبادل».

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